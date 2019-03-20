Дочь Алдонина будет жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии

Вера Алдонина, дочь экс-футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, после смерти своей мамы Юлии Началовой будет жить постоянно с бабушкой и дедушкой по маминой линии — композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.

Предполагалось, что девочка будет жить с ближайшим родственником — своим отцом и его новой семьёй. Однако на семейном совете, посовещавшись, приняли другое решение. Об этом сообщила мама футболиста Елена.

«Сейчас она переживает, конечно. Но всё у неё будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга», — цитирует Елену Алдонину «Комсомольская правда — Барнаул».

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.