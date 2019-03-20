Алдонин рассказал, от кого узнал об ухудшении состояния Юлии Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в настоящий момент работающий в «Волге», рассказал, от кого он узнал об ухудшении состояния здоровья своей бывшей супруги Юлии Началовой.

«Позвонил её родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и всё будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не всё в порядке», — приводит слова Алдонина «Комсомольская правда — Краснодар».

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.