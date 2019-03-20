Навас: при Солари у меня было ощущение, что я в любом случае не попаду в состав

Вратарь «Реала» Кейлор Навас рассказал о своём положении в команде во времена работы бывшего главного тренера Сантьяго Солари.



«Когда команду тренировал Солари, у меня было ощущение, что я в любом случае не попаду в состав. Вне зависимости от того, как я работал на тренировке. Но я всегда был профессионалом. Мне хватало мотивации, чтобы не сбавлять, ведь быть в этом клубе – привилегия.



У меня есть контракт, и я сфокусирован на том, что будет происходить дальше. Я всё это время отдавал всего себя «Реалу» и буду продолжать это делать, но мне не хотелось бы провести ещё один год на скамейке», — цитирует Наваса Goal.com со ссылкой на Cadena COPE.



Напомним, при Солари, работавшем в «Реале» с ноября прошлого года и покинувшем клуб на прошлой неделе, в большинстве матчей место в воротах занимал Тибо Куртуа.

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