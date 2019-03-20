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Французский суд обвинил Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов

Фото: РИА Новости
Французский суд обвинил Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов
Футбол / РПЛ

Французский суд обвинил бывшего владельца «Анжи» российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова в неуплате налогов. Как сообщает телеграм-канал Mash, он был помещён под судебный контроль.

Местный прокурор предъявил обвинения предпринимателю в пособничестве уклонению от уплаты налогов, при этом в деле существуют отягчающие обстоятельства. Залог для бывшего владельца “Анжи” составляет € 20 млн.

Напомним, что в ноябре 2017 года власти Франции обвиняли Керимова в уклонении от уплаты налогов на сумму € 400 млн при покупке элитной недвижимости. Сам он отрицал обвинения. После задержания в конце 2017 года Керимов внёс залог в размере € 40 млн и находился под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. Летом 2018 года власти Франции сняли с российского сенатора все обвинения.

Франция сняла с экс-владельца «Анжи» Керимова все обвинения
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