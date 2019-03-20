«Уэска» стала третьим клубом Примеры, не отпустившим игрока в сборную Каталонии

Нападающий «Уэски» Энрик Гальего останется в расположении клуба во время перерыва на международные матчи, несмотря на вызов в сборную Каталонии на товарищескую игру с Венесуэлой.



Как сообщает Mundo Deportivo, клуб отказался отпускать игрока из своего расположения, став третьим представителем Примеры после «Вальядолида» и «Райо Вальекано», принявшим такое решение. Как и в случае с вышеперечисленными командами, действия «Уэски» связаны с турнирным положением в чемпионате Испании. Клуб занимает последнее место в таблице первенства.



Ранее «Вальядолид» отказался отпускать в сборную Каталонии вратаря Жорди Масипа и полузащитника Рубена Алькараса, а «Райо Вальекано» – голкипера Альберто Гарсия и защитника Алекса Морено.



Матч Каталония – Венесуэла состоится 25 марта в Жироне.

Пике и Хави вызваны в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой