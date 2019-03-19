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Пике и Хави вызваны в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой

Пике и Хави вызваны в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой
Футбол / Прочие турниры

Стал известен состав сборной Каталонии на товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, сообщает Diario Sur. Встреча команд состоится 25 марта в Жироне.

Первый вызов в сборную Каталонии получил защитник «Барселоны» Жерар Пике, ранее завершивший карьеру в национальной команде Испании.

Вратари: Жорди Масип («Вальядолид»), Альберто Гарсия («Райо Вальекано»).

Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Марк Муньеса («Жирона»), Марк Бартра («Бетис»), Дидак Вила («Эспаньол»), Мартин Монтойя («Брайтон»), Алекс Морено («Райо Вальекано»), Алейш Видаль («Севилья»).

Полузащитники: Хави («Аль-Садд»), Оскар Мелендо («Эспаньол»), Жоан Жордан («Эйбар»), Ориоль Ромеу («Саутгемптон»), Алейш Гарсия («Райо Вальекано»), Рубен Алькарас («Вальядолид»), Алекс Гранель, Пере Понс (оба – «Жирона»).

Нападающие: Серхио Гарсия («Эспаньол»), Боян Кркич («Сток Сити»), Энрик Гальего («Уэска»), Жерар Деулофеу («Уотфорд»).

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