Пике и Хави вызваны в сборную Каталонии на товарищеский матч с Венесуэлой

Стал известен состав сборной Каталонии на товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, сообщает Diario Sur. Встреча команд состоится 25 марта в Жироне.



Первый вызов в сборную Каталонии получил защитник «Барселоны» Жерар Пике, ранее завершивший карьеру в национальной команде Испании.



Вратари: Жорди Масип («Вальядолид»), Альберто Гарсия («Райо Вальекано»).



Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Марк Муньеса («Жирона»), Марк Бартра («Бетис»), Дидак Вила («Эспаньол»), Мартин Монтойя («Брайтон»), Алекс Морено («Райо Вальекано»), Алейш Видаль («Севилья»).



Полузащитники: Хави («Аль-Садд»), Оскар Мелендо («Эспаньол»), Жоан Жордан («Эйбар»), Ориоль Ромеу («Саутгемптон»), Алейш Гарсия («Райо Вальекано»), Рубен Алькарас («Вальядолид»), Алекс Гранель, Пере Понс (оба – «Жирона»).



Нападающие: Серхио Гарсия («Эспаньол»), Боян Кркич («Сток Сити»), Энрик Гальего («Уэска»), Жерар Деулофеу («Уотфорд»).