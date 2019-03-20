Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть московскую команду, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, 28-летний уругвайский футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Напомним, Эрнандес выступал в составе «Палермо» с 2009 по 2014 год.



Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.



ЦСКА набрал 36 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования является петербургский «Зенит».

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