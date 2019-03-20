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Ахметов: в детстве болел за «Реал», мой кумир — Роналду

Ахметов: в детстве болел за «Реал», мой кумир — Роналду
Футбол / Сборная России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о целях, которые ставит перед собой. Также Ахметов назвал кумира и рассказал, кого считает лучшим футболистом России в данный момент.

«Моя главная футбольная мечта — играть на европейском топ-уровне и добиться максимальных результатов как с клубом, так и со сборной. В детстве болел за „Реал“. Мой кумир — Криштиану Роналду.

Лучший футболист России на данный момент? Антон Миранчук — один из лучших. После паузы он показывает хороший футбол. Мне очень нравится", — сказал Ахметов в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ахметов в настоящий момент находится в расположении сборной России. Завтра, 21 марта, россияне сыграют с бельгийцами в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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