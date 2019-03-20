Уткин: что плохого в том, что Игнатьеву подарили машину?

Известный комментатор Василий Уткин, рассказавший о возможных связях главного тренера сборной России Станислава Черчесова с юристом Аланом Агузаровым, представляющим интересы ряда футболистов, прокомментировал ситуацию с форвардом «Краснодара» Иваном Игнатьевым. Нападающий отказывается подписывать новый контракт с «Краснодаром». По данным Уткина, интересы футболиста представляет Агузаров, который подарил ему автомобиль.

«Я точно знаю, что это (информация про машину. — Прим. «Чемпионата») не ложь. Хотя не знаю: на его имя подарили машину, он по доверенности может ездить или сможет использовать её потом. Точно так же как пока и Агузаров не его агент официально. В любом случае, что в этом плохого?

Это естественное вложение агента. Так же человек сажает картошку весной. Как я это делал в своё время на участке бабушки? Перед тем, как картошка вырастет, её нужно окучивать, подсыпать суперфосфат, иногда навоз.

Когда агент работает с футболистом, то помогает ему обустроиться в жизни. Тем более что ребята в Интернате мало времени проводят с родителями. Живут в изолированном мире. При этом ещё получают немного денег.

Естественно, что агент помогает. Деньги к нему потом вернутся, если он правильно направит клиента и не даст ему свалиться во все тяжкие», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.