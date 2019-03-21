Веркотерен: в Европе Россию всегда воспринимали как большую футбольную страну

Бывший футболист сборной Бельгии Франк Веркотерен поделился ожиданиями от матча национальной командой с Россией в отборе к чемпионату Европы – 2020, который состоится сегодня, 21 марта, в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск.



«Потенциал сборной Бельгии в атаке очень высок, поэтому российской команде нужно уделить много внимания игре в обороне. Но нельзя, конечно, забывать и об атаке. Это единственно возможный способ напрячь сборную Бельгии и доставить ей трудности.



Я хорошо знаю российских игроков, но никого выделять не буду. Я в принципе не люблю говорить об отдельных футболистах, тем более сила сборной России в единстве. Поэтому выделю команду как единое целое. Опасность для сборной Бельгии не в отдельных игроках, а в командном качестве сборной России.

Не думаю, что чемпионат мира сильно изменил имидж сборной России в Европе. Россия всегда воспринималась как большая футбольная страна. И это по-прежнему так. Да, был момент, когда сборная России играла ниже ожиданий, но чемпионат мира всё показал. Сборная России для Бельгии — это серьёзный соперник, никто никогда не считал её маленькой командой», — приводятся слова Веркотерена на сайте телеканала «360».

Как стартует сборная России в отборе Евро-2020?