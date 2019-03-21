На матч Бельгия — Россия продано 33 тыс. билетов

Матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и России не соберёт аншлаг. Как сообщает VoetbalNieuws, сейчас на игру реализовано 33 тыс. билетов. В свободной продаже остаётся ещё 10 тыс. билетов.

Матч Бельгия – Россия состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Во время перерыва на международные матчи сборная также сыграет с Казахстаном. Матч с пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.



Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе I. Соперниками подопечных Станислава Черчесова помимо Бельгии и Казахстана станут Шотландия, Кипр и Сан-Марино. С полным расписанием игр национальной команд можно ознакомиться на «Чемпионате».