Винисиус: в 25-26 лет вижу себя с «Золотым мячом» в руке

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признался, что одной из его целью является завоевание «Золотого мяча».

«Хочу однажды завоевать «Золотой мяч». Мне всего 18 лет, а я уже играю с лучшими футболистами планеты. В 25-26 лет я вижу себя с „Золотым мячом“ в руке», — приводит слова форварда Cadena Ser.

В нынешнем сезоне бразильский футболист сыграл 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы.

Винисус перешёл в «Реал» в прошлом году. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера нападающего из «Фламенго» в «Реал» составила € 45 млн, что сделало нападающего вторым по стоимости бразильцем в истории после играющего сейчас в «ПСЖ» Неймара.