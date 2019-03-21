Галицкий — лидер рейтинга 2018 года по доходам среди бизнесменов России

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. Лидером рейтинга 2018 года стал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, который заработал 138 млрд рублей на продаже своей доли в «Магните» банку ВТБ.

Также по версии Forbes Галицкий на начало марта 2019 года занимал 617-е место среди самых богатых людей мира. Его состояние на сегодня оценивается в $ 3,5 млрд, что на $ 700 млн меньше, чем годом ранее.

На втором месте оказался Михаил Прохоров, который получил часть дохода в $ 1,77 млн от продажи 49% баскетбольного клуба «Бруклин Нетс». На пятой позиции расположился Алишер Усманов ($ 1,12 млрд). В прошлом году он продал часть доли в лондонском «Арсенале».



На девятом месте — владелец «Челси» Роман Абрамович ($ 600 млн), получивший доход от дивидендов различных компаний.