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Руни: Погба мог бы добиться успеха в MLS, это был бы отличный трансфер для всех

Руни: Погба мог бы добиться успеха в MLS, это был бы отличный трансфер для всех
Футбол / Англия

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что его бывшему партнёру полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба стоило бы задуматься о переходе в клуб MLS.

«Есть много футболистов, которые могли бы перебраться в MLS и добиться здесь большого успеха. В их числе и мои бывшие партнёры – Поль Погба, Маркус Рашфорд. Это великолепные игроки. Я знаю, что Погба нравится приезжать в США. Здесь играет его брат, так что, уверен, это был бы отличный трансфер для всех», — цитирует Руни Sky Sports.

Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2012 году француз покинул стан «красных дьяволов», перейдя в «Ювентус», однако спустя четыре года вернулся в Англию. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 11 голами и 9 результативными передачами.

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