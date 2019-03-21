Руни: Погба мог бы добиться успеха в MLS, это был бы отличный трансфер для всех

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что его бывшему партнёру полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба стоило бы задуматься о переходе в клуб MLS.



«Есть много футболистов, которые могли бы перебраться в MLS и добиться здесь большого успеха. В их числе и мои бывшие партнёры – Поль Погба, Маркус Рашфорд. Это великолепные игроки. Я знаю, что Погба нравится приезжать в США. Здесь играет его брат, так что, уверен, это был бы отличный трансфер для всех», — цитирует Руни Sky Sports.



Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2012 году француз покинул стан «красных дьяволов», перейдя в «Ювентус», однако спустя четыре года вернулся в Англию. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 11 голами и 9 результативными передачами.