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Сборная России сыграет с командой Бельгии в красной форме

Сборная России сыграет с командой Бельгии в красной форме
Футбол / Евро-2020

Сборная России сыграет в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии в красной форме. Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды.

Матч Бельгия – Россия состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Во время перерыва на международные матчи сборная также сыграет с Казахстаном. Матч с пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе I. Соперниками подопечных Станислава Черчесова помимо Бельгии и Казахстана станут Шотландия, Кипр и Сан-Марино. С полным расписанием игр национальной команды можно ознакомиться на «Чемпионате».

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