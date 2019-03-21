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Габулов: происходящее с Черчесовым я называю раскачиванием корабля

Габулов: происходящее с Черчесовым я называю раскачиванием корабля
Футбол / Евро-2020

Министр спорта РСО-Алания, бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«После успеха на домашнем чемпионате мира ожидания от выступления сборной будут ещё выше.
Будем надеяться, что игроки сплотятся вокруг Черчесова. То, что происходит сейчас, я называю раскачиванием корабля. Конечно, это мешает», — сказал Габулов в эфире «Матч ТВ».

Ранее известный журналист Василий Уткин рассказал о возможной связи Черчесова и юриста Алана Агузарова, который представляет интересы ряда футболистов. По мнению Уткина, у Черчесова возник конфликт интересов.

Сегодня, 21 марта, сборная России в гостях сыграет с Бельгией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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