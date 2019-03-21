Бельгия — Россия: Азар реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Бельгии на стадионе «Руа Бодуэн» проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Россия. После первого тайма хозяева выигрывают со счётом 2:1. В концовке тайма форвард «Челси» Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал. Ошибку в собственной штрафной допустил Юрий Жирков, сбивший Азара.

Ранее команды обменялись результативными атаками. Сперва Юри Тилеманс открыл счёт, пробив от линии штрафной, а через несколько минут Денис Черышев воспользовался ошибкой голкипера бельгийцев Тибо Куртуа.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.