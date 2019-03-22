Черчесов: не знаю, был пенальти или нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы оценил действия отдельных футболистов.

«То, что пенальти Юра заработал – я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то что Жирков у нас в команде – мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество.

Игра Ахметова? Ильзат провёл качественный матч, обостряющих передач у него было чуть меньше, чем в клубе, но я его поздравил, как и Чалова. Я доволен, хоть и по каким-то моментам есть вопросы.

Удаление Головина в концовке матча? Игру – могу обсудить, а вот вторую жёлтую – не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать.

Чего хотели добиться, выпуская Чалова и Смолова? Мы хотели перестроиться в 5-3-2, потому что 4-4-2 нам было бы еще сложнее. Не могу сказать, что ход сработал, но хотелось сыграть в два нападающих. Надо нам было мяч отбирать, думали, что это поможет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.