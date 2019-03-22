Черышев: сборная России никого не должна бояться

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы. Хавбек отличился на 16-й минуте, воспользовавшись ошибкой Тибо Куртуа.

«Мы никого не должны бояться, нужно выходить и играть на победу – это самое главное. Завтра летим в Казахстан с боевым настроем», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).