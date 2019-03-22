Ахметов: должны стремиться играть на уровне сборной Бельгии

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Бельгия — одна из лучших команд в мире, и мы должны стремиться играть на их уровне.

Азар? Он так быстр в перемещениях по полю, было трудно преследовать его на протяжении всей игры», — цитирует Ахметова официальный сайт УЕФА.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кирпа. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).