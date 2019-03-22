Зинченко: Бернарду Силва сейчас в лучшей форме, чем Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча с национальной командой Португалии поделился мнением о своём одноклубнике Бернарду Силве.

«Мы обсуждали матч наших сборных. Знаем, что Португалия очень сильная и опасная команда. У них много квалифицированных исполнителей. Я сказал ему: «Если попытаешься меня пройти, просто нокаутирую тебя».



Сейчас в лучшей форме Бернарду Силва или Криштиану Роналду? Такой сложный вопрос. Я скажу, что Бернарду, потому что я знаю его невероятный потенциал. Роналду – один из лучших игроков в мире во все времена, но прямо сейчас я чувствую опасность от Силвы. Я его хорошо знаю, на данный момент он в форме», — цитирует Зинченко «Футбол 24» со ссылкой на A Bola.