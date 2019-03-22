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Эррера близок к переходу из «МЮ» в «ПСЖ» на правах свободного агента

Эррера близок к переходу из «МЮ» в «ПСЖ» на правах свободного агента
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может летом перебраться во французскую Лигу 1.

Как сообщает Marca, 29-летний футболист ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен». Французский клуб предлагает баскскому хавбеку недельный оклад € 173 тыс., что заметно превышает его зарплату в «Манчестер Юнайтед». Стороны близки к соглашению.

Напомним, летом у Эрреры истекает контракт с «красными дьяволами», поэтому в случае достижения договорённости он достанется «ПСЖ» бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение с полузащитником. Также появлялась информация, согласно которой в его услугах заинтересованы «Интер», «Барселона» и «Атлетик», за который он выступал с 2011 по 2014 год.

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