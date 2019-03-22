Чалов: нужно забыть игру с Бельгией и готовиться к Казахстану, обязаны побеждать

Нападающий сборной России Фёдор Чалов поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, который завершился поражением россиян со счётом 1:3.

«Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану, эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.



Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны. Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Эден Азар.



Мы разберём игру Казахстана с Шотландией. Я думаю, всё в наших руках. Мы должны побеждать», — цитирует Чалова официальный сайт Российского футбольного союза.