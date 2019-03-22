Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.



После окончания встречи пресс-служба сборной России опубликовала в социальной сети фотографию убранной раздевалки. Сборная Бельгии в ответ написала в «Твиттере» на русском языке: «Спасибо». Также бельгийцы пожелали российской команде удачи.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).



Во втором туре сборная России в гостях сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.