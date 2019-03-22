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Джикия: сами виноваты, не считаю, что сборная России провела хорошую игру

Джикия: сами виноваты, не считаю, что сборная России провела хорошую игру
Футбол / Евро-2020

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии, который завершился поражением россиян со счётом 1:3.

«Сами виноваты в таком результате. Не считаю, что мы провели хорошую игру. Очень много пропустили, поэтому я считаю, что это неудачное выступление. Сборная Бельгии играла так, как мы ожидали. Ждали их резких контратак, но не сумели с ними совладать», — цитирует Джикию официальный сайт Российского футбольного союза.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).

Во втором туре сборная России в гостях сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

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