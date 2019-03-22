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Бышовец: Черчесов поскромничал в плане тактики в матче с Бельгией

Бышовец: Черчесов поскромничал в плане тактики в матче с Бельгией
Футбол / Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил выступление национальной команды в матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Бельгией (1:3).

«Шансы изначально были в пользу бельгийцев. При этом у нашей команды не было чувства подавленности перед соперником, команда сыграла конкурентоспособно. Отдельно хочу отметить достаточно агрессивный настрой – наша сборная с первых минут пыталась разрушить игровые связи соперника.

В плане тактики Черчесов поскромничал, но этот выбор был подкреплён хорошей мобильностью игроков средней линии. По скорости мы не уступали бельгийцам в центре поля, разве что в обороне были проблемы. Исключение — Джикия, он цементировал оборону и в критический момент находился в самых горячих точках.

Чего не хватило? Перевесил уровень индивидуального мастерства — здесь наши игроки просто не смогли составить конкуренцию. Также, несмотря на активность, не было видно остроты при переходе в атаку. Отсюда же малое количество ударов и голевых моментов. Несмотря на поражение, шансы нашей команды в отборочном цикле я всё равно оцениваю как высокие», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Спрашивать со сборной будем после Казахстана. Сейчас её можно похвалить
Давайте в последний раз отнесёмся к нашей команде со снисхождением.
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