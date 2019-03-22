Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил выступление национальной команды в матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Бельгией (1:3).
«Шансы изначально были в пользу бельгийцев. При этом у нашей команды не было чувства подавленности перед соперником, команда сыграла конкурентоспособно. Отдельно хочу отметить достаточно агрессивный настрой – наша сборная с первых минут пыталась разрушить игровые связи соперника.
В плане тактики Черчесов поскромничал, но этот выбор был подкреплён хорошей мобильностью игроков средней линии. По скорости мы не уступали бельгийцам в центре поля, разве что в обороне были проблемы. Исключение — Джикия, он цементировал оборону и в критический момент находился в самых горячих точках.
Чего не хватило? Перевесил уровень индивидуального мастерства — здесь наши игроки просто не смогли составить конкуренцию. Также, несмотря на активность, не было видно остроты при переходе в атаку. Отсюда же малое количество ударов и голевых моментов. Несмотря на поражение, шансы нашей команды в отборочном цикле я всё равно оцениваю как высокие», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Бышовец: Черчесов поскромничал в плане тактики в матче с Бельгией