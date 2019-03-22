Спрашивать со сборной будем после Казахстана. Сейчас её можно похвалить

Ничего неожиданного

Результат матча с Бельгией оказался слишком предсказуемым, и совсем не хочется удивляться, негодовать и пускать в адрес нашей команды критические стрелы. При всех масштабных потерях «красных дьяволов» они были и остаются одной из ведущих сборных в мире, наполненной игроками высочайшего уровня.

Но дело даже не в уровне, а в готовности, которая у Бельгии по умолчанию была выше. Её футболисты, в отличие от наших, не отдыхали по два месяца зимой, а оставались всё это время в игровом тонусе. Противопоставить такому сопернику индивидуальный класс мы не в состоянии. Способны брать своё лишь командной организацией, но для её появления/возвращения, как справедливо заметил после финального свистка Черчесов, требуется гораздо больше времени, нежели три дня совместных тренировок.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

Вся разница в игровых тонусах отчётливо была заметна в скорости работы в переходных фазах и действиях при быстрых атаках бельгийцев. Наша сборная идеально справлялась с позиционным наступлением соперника, но, как только возникала благоприятная среда для контрвыпадов, едва хозяева слегка взвинчивали скорости, Россия сразу же плыла и банально не успевала. Почти все опасные моменты команды Роберто Мартинеса – и первый гол, и заработанный пенальти перед вторым, и третий, и вынос Джикии из пустых ворот до перерыва – это следствие наших медленных перестроений и заторможенной реакции на развитие эпизодов.

Чтобы приучаться мыслить быстрее, нужен либо соответствующий темп во внутреннем чемпионате, либо долгая и скрупулёзная работа всем составом на сборе, как происходило перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Ни того, ни другого у нас сейчас нет.



Что же касается отсутствия у Бельгии многих ведущих футболистов, то об этом вообще не стоит вспоминать после чудес, устроенных в Брюсселе Эденом Азаром. Форвард «Челси» фактически в одиночку выиграл этот матч. Он выполнил 120 ТТД при 86-процентной успешности (феноменально для представителя группы нападения!), записал на свой счёт 12 обводок, отдал 4 ключевые передачи, нанёс 4 удара, забил 2 гола и заработал за счёт сумасшедшей быстроты ног пенальти.



А теперь просто ещё раз попробуем вспомнить: как часто за сезон нашим защитникам приходится встречаться с нападающими, работающими с мячом на столь космических скоростях? И стоит ли критиковать их за ошибки или правильнее отнестись с пониманием?

У нашей сборной есть будущее

В этом неудачном с точки зрения результата матче хватает положительных моментов, за которые можно похвалить команду (или хотя бы избежать огульной критики). Футбол однозначно смотрелся не таким безнадёжным, как в Германии или Швеции в ноябре.



Например, отлично сработал организованный прессинг в первом тайме, понравились действия без мяча. Где-то наша сборная играла даже чересчур агрессивно и рискованно, что приводило к контратакам, но смелость точно нельзя считать поводом для критики, в отличие от трусости и серости.

У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил Сборная России проиграла и потеряла Александра Головина.

Оправдало себя также и решение Черчесова выпустить в опорной зоне дебютанта Ахметова. Ильзат тяжело входил в матч, на второй же минуте допустил грубую потерю, но потом собрался и выдал очень приличное выступление. Он стал лидером нашей команды по объёму работы (100 ТТД, 87 удачных), показал приличную точность передач (63 паса, 55 точных), агрессивно действовал в отборе против Азара и, когда окончательно освоился, стал демонстрировать фирменное атакующее оружие – продвижение мяча на дриблинге при выходе из обороны.



Да, в его игре хватало ошибок, но по интенсивности Ахметов – тот самый футболист, который должен помочь нашей команде прибавить в общей скорости и созидании. Появление новых молодых игроков вообще стало главным положительным итогом матча. Помимо Ильзата впервые на поле вышел также его одноклубник Чалов.



Российская сборная плавно молодеет (не вписывается в этот курс разве что возвращение Жиркова – но левого защитника в стране действительно пока нет). Вскоре вернётся после травмы Зобнин, станет стабильнее и эмоционально устойчивее Головин, к быстрому и агрессивному Джикии добавится дополняющий его более спокойный Кутепов. И концу отборочного этапа мы можем получить новую, современную и интересную команду.

Но всё может испортить матч с Казахстаном

Только вечно мы не сможем жить воспоминаниями об отличном чемпионате мира и предвкушением светлого будущего. Чувство снисхождения к сборной после поражений не должно войти в привычку, иначе оно погубит команду и разрушит все мечты.

Момент, когда непременно нужно спрашивать результат, настанет уже в воскресенье. В Казахстане придётся несладко – это могут подтвердить шотландцы, павшие накануне в Астане-Нурсултане. Вдвойне сложнее придётся без ведущих полузащитников – Зобнин вылетел с травмой, Кузяев получил повреждение в Бельгии, а Головин опять не справился с нервами и схлопотал удаление.



Может появиться соблазн довызвать на всякий случай кого-то из центральных полузащитников, хотя не факт, что это поможет сборной, ведь времени на подготовку к следующей игре фактически нет. А оно для усвоения требований потребуется любому прибывшему, будь он опытным игроком а-ля Глушаков или молодым дебютантом а-ля Гулиев.



Справляться в Казахстане придётся имеющимися ресурсами. И этот матч станет самым важным для Черчесова после чемпионата мира. На кону не только архиважные три очка, но и спокойная работа в новом отборочном цикле. В случае неудачи никакого снисхождения уже точно не будет.