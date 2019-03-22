Сборная Казахстана объявила заявку на матч с командой России

Стал известен список игроков сборной Казахстана, вызванных для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы—2020 с Россией (24 марта, Астана, стадион «Астана Арена»). Тренерский штаб команды во главе с Михалом Билеком включил в состав 24 футболиста, сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Дмитро Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Щацкий («Шахтёр»).



Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»).



Полузащитники: Георгий Жуков, Исламбек Куат (оба — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Максим Федин («Тобол»).



Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Еркебулан Сейдахмет («Левски», Болгария), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»).