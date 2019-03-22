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Скандировавшие имя Гитлера немецкие фанаты сами пришли в полицию

Скандировавшие имя Гитлера немецкие фанаты сами пришли в полицию
Футбол / Германия

Три болельщика сборной Германии, в отношении которых было открыто дело в связи с поведением во время товарищеского матча с Сербией (1:1), самостоятельно пришли в полицию, сообщает DW в «Твиттере».

В ходе встречи, состоявшейся на стадионе «Фольксваген-Арена» 20 марта, несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Зане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом накануне, 21 марта, сообщил известный комментатор Андре Фойгт, присутствовавший на матче.

По его словам, фанаты в определённый момент начали выкрикивать «хайль Гитлер», однако это не вызвало реакции у других зрителей. После публикации представители Немецкого футбольного союза (DFB) связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов.

Полиция расследует выкрики фанатов про Гитлера на матче Германия — Сербия
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