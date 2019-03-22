Полиция расследует выкрики фанатов про Гитлера на матче Германия — Сербия

Полиция Вольфсбурга открыла расследование после инцидента на товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся на стадионе «Фольксваген-Арена» 20 марта, сообщает T-Online.



В ходе встречи несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Зане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом накануне, 21 марта, сообщил известный комментатор Андре Фойгт, присутствовавший на матче. По его словам, фанаты в определённый момент начали выкрикивать «хайль Гитлер», однако это не вызвало реакции у других зрителей.



После публикации представители Немецкого футбольного союза (DFB) незамедлительно связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов.

Комментатор: группа фанатов кричала «хайль Гитлер» и обзывала Зане с Гюндоганом