Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго в интервью пресс-службе красно-белых ответил на 10 вопросов о себе.

— Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?

— Помню, что «Спартак» встречался с «Марселем» в еврокубках.

— Любимый фильм?

— «Гладиатор».

— Любимая еда?

— Рисовый салат.

— Любимое занятие помимо футбола?

— Здесь, в России, мне интересно погулять по Москве и увидеть разные достопримечательности.

— Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

— Телепортация.

— Любимое место отдыха?

— У меня дома в Авиньоне.

— Что делает тебя счастливым?

— Когда я здоров и провожу время со своей семьёй.

— Любимая музыка?

— Песня Селин Дион «Pour que tu m'aimes encore».

— Любимый предмет в школе?

— Физкультура.

— Твой талисман?

— Мама и папа.