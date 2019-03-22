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Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»
Футбол / РПЛ

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго в интервью пресс-службе красно-белых ответил на 10 вопросов о себе.

— Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?
— Помню, что «Спартак» встречался с «Марселем» в еврокубках.

— Любимый фильм?
— «Гладиатор».

— Любимая еда?
— Рисовый салат.

— Любимое занятие помимо футбола?
— Здесь, в России, мне интересно погулять по Москве и увидеть разные достопримечательности.

— Способность, которой тебе хотелось бы обладать?
— Телепортация.

— Любимое место отдыха?
— У меня дома в Авиньоне.

— Что делает тебя счастливым?
— Когда я здоров и провожу время со своей семьёй.

— Любимая музыка?
— Песня Селин Дион «Pour que tu m'aimes encore».

— Любимый предмет в школе?
— Физкультура.

— Твой талисман?
— Мама и папа.

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