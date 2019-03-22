Хёнесс: когда Гвардиоле нужен игрок за € 100 млн, шейх поднимает цену на газ

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, как владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру удаётся быстро возмещать расходы на трансферы.

«Мой друг Хосеп Гвардиола рассказал мне, что происходит, когда хочет купить футболиста стоимостью € 100 млн. Он собирает несколько видео об игроке и летит на встречу с шейхом Мансуром. Там они сытно едят. В это время Пеп начинает показывает ролики. Затем шейх переводит деньги. На следующий день он немного поднимает цену на газ, чтобы сразу же возместить потраченные средства», — приводит слова Хёнесса Marca.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под руководством испанского специалиста мюнхенская команда трижды стала чемпионом Германии, завоевала два Кубка страны, стала обладателем Суперкубка УЕФА и выиграла клубный чемпионат мира.