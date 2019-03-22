«Реал», «МЮ», «Ювентус» вошли в число участников International Champions Cup

Назван список участников International Champions Cup 2019, сообщает официальный «твиттер» турнира.

В предсезонном турнире будут участвовать 12 клубов: «Реал», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Ювентус», «Милан», «Интер», «Рома» (все – Италия), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), а также «Гвадалахара» (Мексика).

Матчи состоятся в США, Европе и Азии. Расписание станет доступно 27 марта.

International Champions Cup ежегодно проводится в межсезонье на нескольких континентах, каждый из которых получает своего победителя. Трижды победителем становился «Реал». Дважды турнир выигрывал «ПСЖ», по одному разу — «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер» и «Тоттенхэм Хотспур».