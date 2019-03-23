Жо: скучаю по Москве, там всегда было чем заняться

Бывший нападающий ЦСКА Жо сказал, что скучает по Москве.

«Мне было всего 18 лет, когда подписал контракт с ЦСКА. Были и другие варианты в Европе, но я выбрал Россию. Предложение устроило и меня, и «Коринтианс». Самые памятные моменты в ЦСКА — мой первый гол и все дни, когда мы выигрывали трофеи.



Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, там есть всё для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой, ведь я впервые жил далеко от дома. Но и к этому приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться.



Очень приятно, что в ЦСКА меня помнят и поздравляют с днём рождения. Я оставил след в истории клуба, я был хорош в ЦСКА. К сожалению, у меня не осталось контакта ни с кем из клуба, но я горжусь, что оставил после себя наследие», — приводит слова Жо сайт телеканала «360».

Также форвард сообщил, что мог вернуться в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

«У меня была возможность вернуться в ЦСКА, как это несколько раз делал Вагнер Лав. Год я уже не помню, да и не сложилось тогда. Но было приятно, что ЦСКА оказался заинтересован во мне», — добавил бразилец.