Месси пропустит матч со сборной Марокко из-за повреждения

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в товарищеском матче с национальной командой Венесуэлы из-за травмы, сообщает пресс-служба аргентинской сборной в «Твиттере».



Аргентинский форвард испытывает проблемы в паховой области. Также матч с Марокко пропустит полузащитник Гонсало Мартинес, у которого выявлено мышечное повреждение.



Напомним, накануне сборная Аргентины проиграла национальной команде Венесуэлы в товарищеском матче со счётом 1:3. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Эта игра стала первой для Месси за сборную после чемпионата мира — 2018.



Товарищеский матч Марокко — Аргентина состоится во вторник, 26 марта, в 22:00 мск.

Аргентина проиграла Венесуэле в первом матче после возвращения Месси