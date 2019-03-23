Аленья: до сих пор не привык тренироваться с Месси каждый день, он поражает

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья поделился впечатлениями от совместной работы с нападающим каталонской команды Лионелем Месси.



«Месси поражает. Я до сих пор не привык тренироваться с ним каждый день. Не могу подобрать подходящих эпитетов, чтобы описать его талант. Он номер один, в этом нет сомнений. Других таких нет. Дело не в „Золотых мячах“, наградах и прочем. Люди могут воспринимать это как шутку, но это реальность. Он лучший, и показывает это на протяжении последних 12 лет. Месси побил все рекорды. Есть отличные футболисты, но таких, как он, не будет. Остаётся только смириться с этим фактом и восхищаться его игрой.



Месси действует, как настоящий капитан. Он помог мне влиться „Барселону“, помог побороть страх. Теперь, играя с настоящими звёздами, чувствую себя одним из них. Месси — прекрасный человек», — приводит слова полузащитника Marca.

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