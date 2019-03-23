Зидан — Асенсио: ты будешь ключевым игроком «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с полузащитником Марко Асенсио и заверил, что рассчитывает на него в качестве ключевого игрока.

«Ты будешь ключевым игроков в „Реале“. Хочу, чтобы ты остался в команде», — сказал Зидан в беседе с Асенсио.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» рассматривает вариант с продажей Асенсио в летнее трансферное окно.

23-летний Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.