Сборная России тренируется в полном составе в преддверии матча с Казахстаном

Сегодня, 23 марта, сборная России проводит тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана в Нурсултане, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Российская сборная тренируется в полном составе. В командном занятии также принимает участие полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который накануне прибыл в расположение сборной России.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан — Россия состоится в воскресенье, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» в 17:00 мск. Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 1:3, а национальная команда Казахстана разгромила Шотландию (3:0).