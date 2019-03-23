Фанат «Спартака»: сказал Баринову, что за слова надо отвечать

Николай Сурин, болельщик «Спартака» по прозвищу Угодник, рассказал о конфликте в самолёте с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который ранее отметился нецензурной кричалкой в адрес красно-белых после завоевания титула чемпиона России в прошлом сезоне.



«Зашли в самолёт, летели бизнес-классом. На втором ряду сидит Баринов. Я его сразу не узнал, мне друг, Михан, говорит, что это тот самый Баринов. Хотели сесть, обсудить, как выстроить с ним разговор, как предъявить ему. Я ещё начал вещи убирать в рюкзак, а потом багажную полку. Но тут, чувствую, у меня закипает, и я не выдержал. Говорю: «С кем ты там хотел сделать то, что на видео говорил?» Он промямлил в ответ, спросил о чём речь. Я сказал, что за свои слова надо отвечать, а он мне ответил, что уже извинился в «Инстаграме» за всё. Я говорю: «В каком «Инстаграме»? Ты должен извиниться перед болельщиками «Спартака», а не непонятно перед кем». Потом вмешались стюарды, сказали, чтобы мы успокоились, иначе никуда не полетим. Я ему ещё сказал, что он надевал красно-белую «розетку», а позволяет себе такие вещи. Он ответил, что брат брал его с собой на матчи, что на «Спартак» ему пофиг. В общем, переобулся в воздухе. Видео мой друг уже в конце начал снимать, там не всё попало, только кусочек», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.