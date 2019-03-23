«Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за Йовича

Мюнхенская «Бавария» намерена перехватить у «Барселоны» сербского нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, немецкий клуб сделает свое первое предложение по трансферу футболиста в течение нескольких часов. «Барселона», в свою очередь, пока только размышляет о приобретении форварда. Сам Йович предпочитает перейти в каталонский клуб. Также серб входит в сферу интересов «Реала» и «Челси».

«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Бенфики» летом 2017 года за € 200 тыс. Ближайшим летом немецкий клуб активирует опцию о выкупе трансфера игрока за € 6 млн. При этом, «Бенфика» получит 20 процентов от последующего трансфера серба.

В нынешнем сезоне Йович провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.