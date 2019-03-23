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Яковлев: у «Крыльев Советов» единый коллектив, собралась боеспособная команда

Яковлев: у «Крыльев Советов» единый коллектив, собралась боеспособная команда
Футбол / РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев прокомментировал результат товарищеского матча с «Соколом» (1:0). Напомним, форвард стал автором единственного гола встречи.

«Мы не зацикливаемся на результате и двигаемся от игры к игре. Нам нужны очки. У „Крыльев“ хороший, единый коллектив, собралась боеспособная команда. Главное, чтобы ни у кого не было травм, и тогда всё у нас получится.

Сейчас все команды умеют играть в футбол. Мы всегда должны отталкиваться от своей игры, делать на поле то, что от нас просит главный тренер. „Сокол“ могу только отметить. Неплохая команда, ведёт борьбу за выход в ФНЛ. Но, повторюсь, нам важнее работать над своей игрой. От этого зависит результат на поле», — приводит слова Яковлева официальный сайт самарской команды.

«Крылья Советов» одержали победу в товарищеском матче с «Соколом»
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