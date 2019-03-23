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Тренер сборной Казахстана: Россия — фаворит, для нас это будет тяжёлая встреча

Тренер сборной Казахстана: Россия — фаворит, для нас это будет тяжёлая встреча
Футбол / Евро-2020

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

«Сборная Бельгии – очень сильная команда, первая в рейтинге ФИФА, с ней россиянам было сложно. Я смотрел много матчей нашего будущего соперника – как товарищеских, так и в Лиге наций. Мы знаем про то, что у России не будет нескольких игроков в центре поля, но есть футболисты с определенными качествами, которые сыграют. Для нас это будет тяжелая встреча.

Мы хотим преподнести сюрприз. А для этого нам опять надо играть как одна команда, уважать соперника. У нас хорошее настроение после победы над Шотландией, оно тоже должно помочь. Сложно выиграть два тяжелых матча подряд. Россия – огромный фаворит, мы уважаем её, отмечаем качества её игроков. Но у нас будет хорошая поддержка, постараемся приятно удивить публику», — передаёт слова Билека корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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