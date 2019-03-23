Варан: неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан опроверг появившуюся информацию о желании уйти из мадридского клуба. Ранее СМИ сообщили, что француз хочет уйти из «Реала», чтобы попробовать силы в другом клубе. По слухам, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале». Я являюсь игроком «Реала» — самого большого клуба в мире. Я постоянно сталкиваюсь с новыми вызовами, ведь играю на самом высоком уровне. Сосредоточен на своей карьере. Да, у нас был сложный период в середине сезона, когда приходилось доказывать свой уровень. Но я всегда полностью выкладывался, горжусь этим.

Я не могу контролировать всё, что появляется в СМИ. Многие вещи не являются правдой. Но я не могу сказать, что несчастлив в «Реале». Я мало говорю, наверное, поэтому появляются такие слухи», — приводит слова Варана Metro.