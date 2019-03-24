Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле во время матча Сегунды

«Альбасете» одержал победу над «Луго» в матче 31-го тура испанской Сегунды. Встреча прошла в Луго на стадионе «Анхель Карро» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу гостей.

Как сообщает Аupaalba, по ходу матча фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули. Они кричали «Zozulia muérete», что переводится как «Зозуля, умри».

Напомним, контракт форварда с испанским клубом заканчивается летом нынешнего года. При этом в случае выхода «Альбасете» в Примеру контракт Зозули автоматически продлевается ещё на один год.

В нынешнем сезоне 29-летний футблист провёл 26 матчей в Сегунде, отличившись семь раз и отдав две результативные передачи.