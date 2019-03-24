Гиггз: мне не нравились «Арсенал», Виейра, Пети, Бергкамп и Пирес

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне возглавляющий национальную команду Уэльса, рассказал о соперничестве с лондонским «Арсеналом».

«Мне не нравился «Арсенал». Мне не нравился Патрик Виейра, потому что он играл грязно, но ему это сходило с рук. Мне не нравился Эммануэль Пети — за длинные волосы. Мне не нравился Деннис Бергкамп.

Ещё мне не нравился Робер Пирес, хотя он довольно приятный парень. Я даже не смотрел на них, не знал их и не хотел знать. Не позволял себе оценивать никого из них.

Бергкамп? Я сказал себе, что он не так хорош, как Эрик Кантона. На самом деле я не был таким человеком. Это был не я. Но мне требовалась сильная неприязнь. Это была чистая мотивация.

В глубине души мы знали, что это высококлассная команда. Соперничество с ними было для нас всем. Наверное, в то время оно было даже важнее, чем с «Ливерпулем», — приводит слова Гиггза Daily Mail.