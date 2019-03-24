Каземиро: должен поздравить «Реал», Милитао хотела половина Европы

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал переход бразильского защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.



«Должен поздравить „Реал“ с приобретением этого игрока, потому что его хотела половина Европы. Милитао заслужил право играть в лучшем в мире клубе. Думаю, он будет очень рад выйти на поле в футболке „Реала“ в следующем сезоне», — приводит слова Каземиро AS.



«Реал» объявил о трансфере Милитао 14 марта. 21-летний бразилец подписал со «сливочными» контракт до лета 2025 года и присоединится к команде по окончании нынешнего сезона.



«Реал» набрал 54 очка в 28 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

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