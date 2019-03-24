Форвард «Нима» признался, что мечтает о дуэте с «Мисс Франция — 2019»

Нападающий «Нима» Умут Бозок пригласил на дуэт Ваймаламу Чавес, выигравшую конкурс красоты «Мисс Франция — 2019».

Видеообращение футболиста показали в утреннем шоу L'Expresso на телеканале beIN Sports, гостем которого стала Чавес.

«Знаю, что она умеет обращаться с гитарой. А я немного играю на пианино. У нас получится хороший дуэт», — сказал форвард.

Фото доступно на странице Ваймаламу Чавес в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Бозок забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.

«Ним», набрав 37 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. 31 марта команда Бернара Блакара проведёт встречу 30-го тура с «Сент-Этьеном». Игра состоится в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар», начало — в 16:00 мск.