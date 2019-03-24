«ПСЖ» договорился с Тухелем о продлении контракта

«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает TF1.

По данным источника, новое соглашение между наставником и клубом будет действовать до лета 2021 года. Зарплата немецкого специалиста по условиям нового контракта будет увеличена.

За переговорами между «ПСЖ» и Тухелем следила «Бавария», которая рассматривала его в качестве возможной замены нынешнему наставнику Нико Ковачу.

Напомним, что 45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» прошлым летом. В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. При этом «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Также «ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка французской лиги.