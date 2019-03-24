Черчесов: ещё в перерыве сказал Дзюбе, что не заменим его, пока не забьёт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не планировал менять форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном, пока он не забьёт. В итоге Дзюба отличился после перерыва, встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Я ему еще в перерыве сказал – играй, не переживай, не смотри на табло, менять тебя не будем, пока не забьёшь. Он забил. Потом поменяли.

Не подсели ли в концовке из-за газона? Я не заметил, что мы подсели. Наоборот, много атаковали, провели серию замен, вышли Миранчук, Чалов. Создавали подходы, могли забить. Мне проблем искусственный газон не доставил.

Чем обусловлен выбор игроков в центре поля? У нас нет Кузяева, Головина и Зобнина. Мы готовимся к двум играм и заранее просчитываем определённые вещи. Были бы другие игроки – были бы и сочетания другие, возможно. Довызвали Баринова, который провёл хорошую тренировочную работу, мы верим в него, он может стать нашей боевой единицей», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.