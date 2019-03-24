Дм. Черышев: статистика Дениса в сборной связана с его расположением на поле

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, оценил игру своего сына в матчах за российскую национальную команду.

«Статистика Дениса в сборной связана с его месторасположением. Марселино в «Валенсии» использует его широко, чтобы он отдавал такие передачи, какие отдал сегодня Дзюбе. А в сборной он играет на другой позиции, больше смещается в центр. Поэтому многое зависит не только от позиции, но и желания и понимания игрока.

Но нам нельзя расслабиться, потому что сборная Шотландии всё равно сильная команда. С ними будут очень трудные матчи и дома, и на выезде. К этим матчам нельзя подходить расхлябанно. Уверен, тренерский штаб это понимает и сделает всё, чтобы этого не допустить», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.